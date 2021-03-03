Büyüme geriliğinin sebebi D vitamini eksikliği mi?

D VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

Çocuklarınkas-iskelet sağlığıiçinçokönemlidir. Besinlerdenalınan kalsiyumvefosforun emilimini,kemiklerdeyeterli miktardadepolanmasını sağlar.Sağlıklıvegüçlü kemikleriçinyeterince Dvitaminialınmalı.

NELERDE BULUNUR?

Bazı gıdalarda doğal olarak bulunsa da sadece besinlerden yeterli D vitamini almak zor. Bebek mamaları ve süt içine D vitamini eklenerek zenginleştirme uygulanır. Fakat buna rağmen çocuklar, ihtiyaç duydukları D vitamininin yalnızca dörtte birini beslenme yoluyla alır. Vücudun ihtiyaç duyduğu D vitamininin büyük çoğunluğu güneş yardımıyla ciltte, karaciğer ve böbreklerde meydana gelen bir dizi reaksiyon sayesinde vücudun kendisi tarafından üretilir.

EKSİKLİĞİ NEYE YOL AÇABİLİR?

Başlangıçta kemik ve kas ağrısına ve kramplara neden olur. l Kritik düzeydeki ve uzun süreli eksikliğinde ise raşitizm (yumuşak kemik sendromu) ortaya çıkar. Raşitizmde, büyüyen kemikte kalsiyum ve fosfor depolanamaz, bu da kemiğin yumuşamasına yol açar. Tablo bacaklarda içe veya dışa parantezleşme, kafatasında düzleşme, kaburgalarda tespih benzeri kemik çıkıntıları, dişlerde bozulma, el ve ayak eklemlerinde şişlikler ve büyüme geriliği gibi pek çok soruna neden olur. D vitamini eksikliği erişkinlerde yüksek tansiyon, inme, bağırsak kanseri, kalp hastalığı, diyabet ve bağışıklık sistemi hastalıkları ile de ilişkili.

HANGİ ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA?

Güneşe çıkmayan çocukların vücudu yeterince Dvitamini üretemez.Yaz aylarında,güneşin dik konumda geldiği 11.00-15.00saatleriarasında,koruyucu krem kullanmadan çocukların kol ve bacaklarının10-15dakikagüneş görmesi yeterli.Yaz aylarında yeterince D vitamini depolanırsa kış ayları içinde vücudun ihtiyacı karşılanır.Bu arada prematüre doğmak,karaciğerve böbrek hastalıkları, çölyak, kistik fibrozis,inflamatuar bağırsak hastalıkları ve bazı epilepsi ilaçları D vitamini eksikliğine yol açabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kan testiyle eksikliği saptanırsa düşük doz (günlük) veya yüksek doz (aylık) D vitamini tedavisi ağızdan verilir. Aşırı dozu ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle tedavi doktor tarafından verilmeli. Tedavi uygulanan çocuklarda güneşe maruz kalınan süreyi artırmak da önemli. Yine kalsiyum miktarını artırmak gerekir. Bunun için diyete günde 2-3 kere 1 bardak süt, 1 kase yoğurt veya 1 parça beyaz peynirden herhangi birini eklemek yeterli