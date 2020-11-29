Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları 30 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.
29 Kasım 2020, Pazar 18:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini 30 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 17 ekonomist, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinde yüzde 5 büyüme bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3,5 ile yüzde 6,8 aralığında yer alıyor.
Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.
Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.
AA
BUNLARI DA OKUYUN