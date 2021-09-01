Türkiye Büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Muş: 1998'den bu yana ilk kez oluyor

Büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Muş: 1998'den bu yana ilk kez oluyor

Türkiye

Büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Muş: 1998'den bu yana ilk kez oluyor

Türkiye'nin ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 21,7'lik büyüme rakamını değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş 'Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır' dedi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 12:27 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 21,7'lik büyüme rakamını değerlendirirken, büyümenin yarısının mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleştiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğine işaret eden Muş, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor büyüme kaydedildiğini aktardı.

Bakan Muş, mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10,8 puan olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz."
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