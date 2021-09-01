İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır.