Gündem Büyüme rakamlarıyla ilgili İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

Büyüme rakamlarıyla ilgili İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

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Büyüme rakamlarıyla ilgili İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme gerçekleştirmesiyle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 17:01 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır.

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