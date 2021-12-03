Büyümenin lokomotifi ihracattan yeni rekor

Türkiye’nin üçüncü çeyrekte (temmuz, ağustos, eylül) yüzde 7.4 büyümesinde net ihracatın katkısı 6.8 puan oldu. Yani büyümenin yüzde 92’si ihracat desteğiyle gerçekleşti. Dün Ankara’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte düzenlenen toplantıda kasım ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.4 artışla 21.5 milyar dolar oldu. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız” dedi. Muş, ihracatın büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini söyledi.

PANDEMİ ÖNCESİNİN ÜZERİNDE

İhracatın geçen kasımdan bu yana (yıllık) 221 milyar dolara, ocak-kasım döneminde de (11 ay) yüzde 34 artışla 203.1 milyar dolara ulaştığını belirten Muş, “Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin (180.5 milyar dolar) çok üzerine çıkılmıştır. Bu veri göstermektedir ki ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz” dedi. Kasım ayı ithalatının da yüzde 26.7 artışla 26.8 milyar dolar olduğunu belirten Muş, ithalatın ocak-kasım döneminde ise 242.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALIYOR

Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranının, geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80’e ulaştığını belirten Muş, kasımda gerçekleşen 48.3 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacminin en yüksek aylık dış ticaret hacmi olduğuna da işaret etti. Muş, “Bu gelişmelerle dış ticaret açığımız ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13.6 azalışla 39.2 milyar dolara gerilemiştir” dedi. Muş, kilogram bazında ihracat değerinin de kasımda yüzde 16.7 oranında arttığını belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARTIŞ YAKALANDI

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatta sürdürülebilir artışın yakalandığını belirterek, bunun da ‘dış ticaret fazlası veren Türkiye’ hedefine bir adım daha yaklaşıldığının göstergesi olduğunu söyledi. Kasım ihracatında lider sektör 2.5 milyar dolarla otomotiv oldu. Sektörlerde en dikkat çekici artış, geçen yıla göre ihracatını 968 milyon dolar artıran mücevherde yaşandı. 215 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı ve 188 ülkeye toplam 7.8 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.

KASIMDA EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜÇ ÜLKE