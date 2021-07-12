Uzun süre çiçeklerini tutan bu çiçeği, bilinen 4 farklı rengi bulunuyor. Ana yurdu Güney Afrika olan buz çiçeği, öğle çiçeği adıyla da bilinir. Peki, buz çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Buz çiçeği hikayesi nedir? Buz çiçeği yetiştirmek isteyenler için tavsiyeler...

BUZ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Buz çiçeği bakımı zor olmayan çiçekli bitkiler arasında yer alır. Çok fazla sulanma ihtiyacı olmayan bir bitkidir. Fakat çok sıcak olan yaz günlerinde sık sulanmasında fayda vardır. Buz çiçeği güneş ışığını çok sever. Buna rağmen yarı gölge alanlarda da rahatlıkla gelişimine devam edebilen bir çiçektir. Kış aylarında kuruyan yapraklarının budanması çiçeğin gelişimine fayda sağlaması bakımından önemlidir. önemlidir.

Buz çiçeği bakımında kumlu, humuslu toprak tercihi önemlidir. Nemli topraklardan çok hoşlanmayan bir bitki olması bakımından toprağın kuru olmasına dikkat edilmelidir. Evlerde, saksı içinde bakımı yapılan buz çiçeklerine vitamin takviyesi yapmak fayda sağlayan bir işlemdir.

Buz çiçeği ilkbaharın başlaması ile birlikte etli yapraklarını bir bir sunmaya başlar. Sonrasında ise çiçek açmaya başlar. Bahçeye ekilmiş ola buz çiçeğinin ara ara sulanması yeterlidir. Bu sulama işlemi ise iki günde bir olarak ayarlanabilir. Saksı içinde bakılan buz çiçeği sulaması her gün olacak şekilde yapılır.

BUZ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Her çiçekli bitki gibi buz çiçeklerinin de kendilerine özgü dikkat çekici özellikleri bulunur. Bu özelliklerinden bazılarını ise şu şekilde madde halinde vermek mümkündür:

Buz çiçeği bitkilerinin çiçek açma dönemi, ilkbaharın son aylarından başlar ve sonbahar ortalarına kadar devam eder.

Bu bitkinin çiçekleri gündüzleri açılır ve gece vakitlerinde ise kapalı halde kalır.

Çoğunlukla sarı, kırmızı, mor ve pembe renkte çiçek açarlar.

Bu çiçeklerin yapraklarının formları ve yayılmacı yapısı sebebiyle birçok kullanım alanında örtücü özelliği dikkat çekmektedir.

Buz çiçeği bitkilerinin boylarının uzunluğu çoğunlukla 30 - 40 cm arasında değişkenlik gösterir.

Her mevsim boyunca yeşilliğini muhafaza edebilen yaprakları ve uzun süre canlı kalabilen çiçeklere sahiptirler.

Her mevsime uyum sağlayabilen oldukça dirençli yapıları yalnızca kış aylarında aşırı soğuk havalarda zarar görebilmektedir.

Oldukça hızlı yayılım gösteren bir yapıya sahiptirler. Bu sebeple bahçelerde, parklarda, teraslarda dekoratif amaçlı peyzaj düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılan bir bitki olma özelliği barındırırlar.



