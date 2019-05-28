Buz dağına çarpmıştı! Amerikan denizaltısının fotoğrafları yayınlandı

ABD donanmasına ait USS San Francisco denizaltısı, 2015 yılında bir buz dağına çarpmış ve ağır hasar almıştı. ABD denizaltısında meydana gelen hasarın fotoğrafları ise ilk kez paylaşıldı. 2015 yılında meydana gelen kaza, Pasifik Okyanusu’nda Guam Adası’nın yaklaşık 585 kilometre açığında gerçekleşmişti.

160 metre derinlikte olan buz dağı ise haritada görünmüyordu. Çarpmanın çok güçlü olduğu kazada ön balast tankları patlamış, felaket mürettebatın çabasıyla önlenerek denizaltı yüzeye çıkarılmıştı.

110 kişilik mürettebattan bir kişi kazadan iki gün sonra kranyoensefalik travma nedeniyle hayatını kaybetmişti. Öte yandan Los Angeles sınıfı denizaltı, Harpoon ve Tomahawk seyir füzelerini fırlatmada kullanılabiliyor. Ayrıca 4 adet torpil rampasına sahip.