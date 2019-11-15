'Buz Mavisi' şarkısının gerçek sahibi Onur Çetin dönüyor

Uzun yıllar müzik piyasasında aranjör ve besteci olarak çeşitli işler yapan Onur Çetin, geçtiğimiz senelerde 'Buz Mavisi' isimli şarkısının çalınmasından ötürü mağdur olmuştu. Noter tasdikli olan şarkısını hukuki yollara başvurarak internetten kaldırtan Çetin, önümüzdeki günlerde bizzat seslendirdiği 'Buz Mavisi' şarkısını yayınlayacak.

Aranjör ve besteci yönüyle bilinen Onur Çetin şimdi de şarkıcı kimliği ile dinleyicilerin karşısında olacak.

9 yaşından beri sahnede

'Buz Mavisi' isimli teklisine güvenen şarkıcı, 9 yaşından beri sahnelere çıkıyor. Birçok tarzda eğitimini tamamlayan Çetin'in asıl enstrümanı ise piyano.

Yıllar sonra sahnelere tekrar dönecek olmanın heyecanını yaşayan Onur Çetin, şimdiden 2. Single'ının hazırlığını yapıyor. Söz, beste ve aranjesi kendine ait olacak çalışmasını hazırlayan şarkıcı “Ruhumdan dökülen her parçayı şarkılarıma yansıtacağım“ diyor.