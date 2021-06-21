Buz terapisi, karın, kalça, göbek ve bacak gibi yağ dokusu inatçı olan bölgelerde daha çok tercih ediliyor. Buz terapisinde, -40 derece uygulanan soğuk ile yağlar dondurularak, vücuttan atılıyor ve böylelikle zayıflamak mümkün oluyor…

BUZ TERAPİSİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Fazla kilolardan kurtulmak için dönem dönem farklı yöntemler ortaya çıkıyor. Son zamanlarda zayıflamak için başvurulan yöntemlerden biri de buz terapisi. Bu yöntemde, ince bir beze sarılan buzlar, daha sonra zayıflanması planlanan bölgeye belirli süre ve belirli aralıklarla uygulanır.

Buz terapisini yapmak için öncelikle buzu ince bir beze sarın. Daha sonra zayıflamasını istediğiniz bölgeye beşer dakika ara vererek 30 boyunca dakika uygulayın. Buz terapisini 12 gün boyunca günde bir kez uygulayabilirsiniz.

BUZ TERAPİSİ İLE ZAYIFLAMA MÜMKÜN MÜ?

Yurt dışında yapılan araştırmalar, soğuğun yağ yakmayı hızlandırdığını ortaya koymuştur. Aynı zamanda soğuk; kan dolaşımını hızlandırır ve vücuttan toksinlerin atılımını hızlandırır.

Türkiye’de de kimi uzmanlar, buz terapisinin zayıflama ile ilgili ile sorunlara son vereceği yönünde görüş bildiriyor. Ancak bu istenilen zayıflama bir cihaz yardımıyla -40 derecede yağların dondurularak uygulanması ile mümkün. Buz terapisi ile karın, kalça, bacak ve bel gibi yağ dokusu inatçı olan bölgeler eriyebiliyor.

Uygulanan soğuk ile yağlar donduruluyor. Böylelikle kan dolaşımı hızlanıyor, toksinler dışarı atılıyor ve yüksek miktarda kalori harcanıyor. Lenflerin dayanıklılığı artıyor. Yağ hücreleri azalıyor. Kaslar canlanıp, sıkılaşırken vücut incelmek suretiyle yeniden şekilleniyor.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.