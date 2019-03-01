Buzağı, Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemelerinin mart ayında da devam edeceğini belirtmiş ‘Çiftçiye ödenmemiş tarımsal destek kalmayacak” demişti. Çiftçiler, internette sıklıkla “Mazot ve gübre destekleme ödemelerini ne zaman verilecek?” “Buzağı destekleme ödemesi ne zaman yapılıyor?” sorularını merak ediyor. İşte Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında detaylar…

MAZOT VE GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine 23 Şubat’ta başlamıştı. Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz haftalarda “Çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak" demişti. Tüm çiftçilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre mazot ve gübre destekleri ödenmeye başlandı.

Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerin ödemeleri 01 Mart 2019’da yani bugün, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilere ise 8 Mart 2019’da ödeme yapılacak. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçiye; mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon 292 bin 114 TL, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin 712 TL ödenecek. Toplamda çiftçilere 2 milyar 872 milyon 197 bin 508 TL ödenmiş olacak.

BUZAĞI DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı 1. dönem buzağı desteklemelerinin yetiştiricilere T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre, 23 Şubat’tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurmuştu. Pakdemirli; "448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödenecek" demişti. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerin 1 Mart’ta, 0 ve 2 olan yetiştiricilerin ise 8 Mart’ta ödeme yapılacak.

Pakdemirli, 2018 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde 448 bin yetiştiricinin 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödeneceğini açıklamıştı.

2017'DE DESTEKLEME ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Tebliğ ile 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’in EK-1’inde yer alan tablodaki bitkisel ürünler için yapılacak dekara 4 TL olarak belirlenen gübre desteği aynı kalırken, mazot desteği ürünlere göre farklı tutarlarda artırıldı.

Buna göre dekar başına mazot desteği; Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 13 TL’den 13,49 TL’ye,Çeltik ve pamuk için 36 TL’den 37,36 TL’ye, Yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için 17 TL’den 17,64 TL’ye, Aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için 11 TL’den 11,42 TL’ye, Fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola, diğer ürünler için 9 TL’den 9,34 TL’ye çıkartılırken, nadasa bırakılan alanlar için dekar başına 5 TL yerine 5,19 TL destek verilecek.

Böylece 4 TL gübre desteği ile birlikte verilecek toplam destek miktarı; Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 17,49 TL, Çeltik ve pamuk için 41,36 TL, Yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için 21,64 TL, Aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için 15,42 TL, Fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola, diğer ürünler için 13,34 TL olacak. Nadasa bırakılan alanlar için gübre desteği olmadığından mazot desteği olarak dekara 5,19 TL verilecek.