Buzdolabı neden soğutmaz? Buzdolabı neden buz tutar?

Buzdolabının en çok verdiği hatalardan birisi soğutmama problemi. Soğutma problemi yaşayan buzdolabı kullanıcılarının en çok karşılaştığı problemler ve nedenlerini araştırdık. Peki, buzdolabı neden soğutmaz? Detaylar haberimizde.

BUZDOLABI NEDEN SOĞUTMAZ VE NEDEN BUZ TUTAR?

Buzdolabının soğumaması problemi ile karşılaşan tüketiciler bir yandan dolaptaki yiyecek ve içeceklerinin bozulmasından endişe ederek kısa sürede yetkili servisi çağırarak tamir edilmesini isterken diğer yandan da bunun sebeplerini merak ederek araştırmaktadır.

Yiyecek ve içeceklerimizin bozulmasını önleyen ve onları her daim taze tutmayı sağlayan buzdolabında bazen soğutmama ve buz tutma şeklinde arızalar görülmektedir. Soğutmama sorunu, yiyecek ve içeceklerin çok kısa bir sürede bozulmasına neden olabileceğinden sorunun temel sebebinin kısa süre tespiti ve akabinde etkili bir şekilde çözümü mühimdir. Buzdolaplarında su kanalları bulunur. Bazen bu su kanallarındaki tıkanmalara bağlı olarak soğutmama sorunu ile karşılaşılmaktadır.

Buzdolabı ayarlarındaki türlü sıkıntılardan kaynaklı olarak buzdolabı ayarının düşmesi de bir diğer neden olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tarz bir problem ile karşılaşıldığında ilk yapılması gereken düşen ayarların uygun şekilde yükseltilmesidir. Genellikle ayarın yükseltilmesi sorunu çözebilmektedir. Soğutmama sebepleri arasında buzdolabının arkasında bulunan ve bu makinenin ana bileşenlerinden biri olan kompresörün çalışmaması da sayılabilir. Yine buzdolabı fanının çalışmasındaki sıkıntılardan kaynaklı olarak soğutmama durumu meydana gelebilmektedir.

Buzdolabında bulunan termostat ile sensör isimli parçaların ikisi aynı görevi üstlenmektedir. Buna bağlı olarak bu iki parça birden bir buzdolabında yer almamaktadır. Bazı buzdolabı modellerinde termostat bazılarında ise sensör vardır. Sensör ya da termostat soğutmayı çok geç algıladığında buzdolabında buzlanma oluşabilmektedir. Bunun dışında da buzlanmaya sebep olan çeşitli sebepler mevcuttur.

Buzdolabın soğutmama sebepleri içerisinde bu nedenlerin dışında daha birçok neden olabilmektedir. Bu nedenler bazen önemli derecede tamiratlara yol açarken bazen kendiliğinden bir süre sonra düzelebilmektedir. Önemli olan sorunun ana nedeninin doğru bir şekilde tespiti ve en doğru çözüm yolunun gecikmeden ustalıkla uygulanabilmesidir. Gerektiğinde gecikmeden yetkili servislere mutlaka başvuruda bulunulmalıdır.

SOĞUTMAMA VE BUZ TUTMA NEDENLERİ