Buzdolabında balık ve yeşillikler nasıl saklanır?

Buzdolabını temiz tutmak ve gıdaları doğru şekilde saklamak gıda ve sağlık açısından çok önemli. Kurumuş yiyecek kalıntıları, sebze ve meyvelerin bıraktığı izler, zamanı geçmiş gıdaların kokusu hem buzdolabı hijyeni açısından hem de sağLık açısından riskler taşıyor.

Ancak çok basit yöntemlerle hem buzdolabınızı temiz tutabilir hem de gıdalarınızı hijyenik koşullarda saklayabilirsiniz. Acı biberden balığa, domatesten mantıya tüm gıdalarınızı güvenle saklayabilir, buzdolabınızı derli toplu ve temiz tutabilirsiniz.

Doğru şekilde saklanması gereken en önemli gıdaların başında ise hiç şüphesiz yeşillikler geliyor. Türkiye’nin mutfak yardımcı ürünleri denildiğinde akla ilk gelen markası Koroplast’ın fermuarlı ve çift kilitli poşetleri ile yeşilliklerinizi taze bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Yeşillikler buzdolabında nasıl saklanır?

• Öncelikle yeşilliklerin saplarını biraz kesip bağını çözün.

• Yıkamadan dağınık bir şekilde kâğıt havlunun veya bir bezin üzerine mümkün olduğu kadar yayarak açın.

• Bir kaç saat yaprakların üzerindeki fazla su kuruyana kadar bu şekilde bekletin.

• Daha sonra bu yeşillikleri elinizle gevşek bir demet yapın ve fermuarlı poşet içerisine yerleştirin.

• Ardından bu poşet üzerine birkaç delik açıp sonrasında buzdolabının meyve - sebze çekmecesine yerleştirin.

• Kullanacağınız zaman gerektiği kadar yeşilliği çıkarıp yıkayın. Poşeti tekrar buzdolabına yerleştirin. Böylelikle yeşillikleriniz 1 ile 2 hafta kadar tazeliklerini koruyacak.

• Yeşilliklerinizi derin dondurucuyla da 2 – 3 aya kadar saklayabilirsiniz.

• Bunun için ise yeşillikleri yıkayıp, kurulayıp, küçük küçük kestikten sonra çift kilitli poşetlerin içerisine yerleştirmeniz ve derin dondurucuda saklamanız yeterli.

Balık buzdolabında nasıl saklanır?

• Balığı kâğıt havluyla iyice kurulayın.

• Balıkları, aralarına kâğıt havlu yerleştirerek büyük boy kilitli poşetin içine koyun.

• Poşetin havasını alarak kapatın.

• Buzdolabının serin bölgesinde saklayın.

• Dilerseniz balığı buz parçalarıyla beraber aynı poşetin içine koyup havasını alarak buzluğa da yerleştirebilirsiniz.

Limon buzdolabında nasıl saklanır?

• Bütün limonları kilitli poşete yerleştirip havasını alarak buzdolabının sebzelik bölümünde saklayın.

• Dilimlenmiş limonları da aynı poşete yerleştirip havasını alarak buzdolabının serin bölgesinde 3 - 4 gün saklayabilirsiniz.

• Limonlarınızı dilerseniz derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Bunun için limonları dilimleyin.

• Ardından pişirme kağıdı serili tepsiye dizin.

• Donana kadar buzlukta bekletin.

• Donmuş limon dilimlerini kilitli poşete alın ve havasını alarak kapatın. Derin dondurucuya yerleştirin.