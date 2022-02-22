Türkiye Buzdolabından çıktı! Değeri tam 1 milyon lira

Buzdolabından çıktı! Değeri tam 1 milyon lira

Türkiye

Buzdolabından çıktı! Değeri tam 1 milyon lira

Kayseri'de, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 milyon lira değerinde tarihi eserler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

22 Şubat 2022, Salı 18:20 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ö.K.'nin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan polis, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ö.K. ve K.D. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda; buzdolabının içine gizlenen ve Roma ile Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 1 milyon lira değerinde 688 sikke ile 1 suikast silahı ele geçirildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El koyulan tarihi eserler ise yapılan çalışmaların ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

KAYSERİ, (DHA)

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