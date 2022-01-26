Buzdolabının altını pratik şekilde temizlemenin yolu

Boraks, sodyum, oksijen, bor ve sudan oluşur. Bunların birleşimi boraksı mükemmel bir deodorant yapar, küflere karşı çok etkilidir, giysilerdeki lekeleri çıkarmak için kullanılır ve evdeki diğer birçok şey için çok etkili bir temizleyicidir.

Buzdolabının altını temizlemek için, bir parça parşömen kağıdına pudra şekeri ve boraks serpin ve kağıdı buzdolabının altına itin.

Buzdolabının altına saklanan böcekler, pudra şekeri tarafından çekilir, boraks da böcekleri öldürür.

Buzdolabının altına koyduğunuz kağıdı belirli aralıklarla çekin, gerekirse değiştirin.

BORAKSLA YAPABİLECEĞİNİZ DİĞER ŞEYLER

Tencere ve tavalar: Tencere ve tavalarınızı tekrar yeni gibi parlatmak isterseniz, içine biraz boraks serpin, su ilave edin ve birkaç dakika bekletin. Sonra süngerle ovalayarak temizleyin.

Lavabo: Paslanmaz çelik lavaboları temizlemek ve parlatmak için de boraks kullanabilirsiniz. Bir macun elde etmek için 1 bardak boraks ve 1/4 bardak limon suyunu karıştırın. Hazırladığınız macunla lavaboyu ovarak temizleyin.

Fayans araları: Banyodaki fayansların aralarını temizlemek için, boraks ile suyu karıştırın ve bir macun elde edin. Eski bir diş fırçasıyla macunu fayans aralarına sürün ve bir gece bekletin. Sabah fırçalayın ve suyla temizleyin.

Hava spreyi: Boraks güçlü bir deodoranttır. Bir sprey şişesinde 2 bardak suya 1/2 bardak boraks ekleyin. İsterseniz istediğiniz herhangi bir uçucu yağ ekleyebilirsiniz. Sonra hazırladığınız spreyi havaya püskürtün. Boraks kötü kokuları etkisiz hale getirir ve evin güzel kokmasını sağlar.



