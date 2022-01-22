Türkiye Buzlanan yolda 13 araç birbirine girdi

Buzlanan yolda 13 araç birbirine girdi

Türkiye

Buzlanan yolda 13 araç birbirine girdi

Samsun’da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda yolcu otobüsüyle birlikte 13 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 22:08 Son Güncelleme:
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Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 34. kilometresi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen kazada yolcu otobüsü ve 12 araç kayarak birbirine girdi. Kazada yaralanan 3 kişi özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekiciler yardımıyla kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Bölgede yaşanan kar yağışından dolayı zaman zaman aksayan trafik, yapılan çalışmalar ile yeniden açılarak ulaşım sağlanıyor.

İHA

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