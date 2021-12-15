Türkiye Buzlanan yolda zincirleme trafik kazası

Buzlanan yolda zincirleme trafik kazası

Türkiye

Buzlanan yolda zincirleme trafik kazası

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 00:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Hastaneler Caddesi'nde meydana geldi. 06 ABY 608 plakalı Opel marka araç buzlanan yolda sürücüsü Ali Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 25 FB 504 plakalı Dacia marka araca vurduktan sonra 5 metre sürüklenerek diğer park halindeki 3 araca daha çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken park halindeki araçlarda maddi hasara oluştu. Olay anından araçların çevresinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

ERZURUM (İHA)

İlgili Haberler
Müebbet hapis cezasıyla aranıyordu! Otoparkta yakalandıEkipleri şoke eden görüntü! Aile boyu bu işi yapmışlar


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Dört Mevsim Mersin…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Mesele derin
Rauf Tamer
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 4 ilde fuhuş operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı