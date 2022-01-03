Türkiye Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: Çok sayıda yaralı var

Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ’da buzlanma nedeniyle meydana gelen 5 farklı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 02:04 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı buzlanma Elazığ genelinde etkili oldu. Buzlanma nedeniyle Elazığ-Malatya yolu, Güney Çevre Yolu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi ve Keban ilçe yolunda kazalar meydana geldi. Kazalarda, toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri ise olay yerlerinde inceleme yaptı. Merkeze bağlı Necmettin Erbakan Bulvarı'nın rampa olan bir kısmı ise buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Elazığ Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Uyarıda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından, "Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

ELAZIĞ (İHA)

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