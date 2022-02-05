Türkiye Buzlanma nedeniyle 25 araç birbirine girdi

Buzlanma nedeniyle 25 araç birbirine girdi

Türkiye

Buzlanma nedeniyle 25 araç birbirine girdi

Düzce’nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı. Kaza sonrası Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ulaşımı açmak için seferber oldu.

05 Şubat 2022, Cumartesi 01:46 Son Güncelleme:
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Kaza, D655 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı. Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.



İHA

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