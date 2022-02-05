Buzlanma nedeniyle 25 araç birbirine girdi

Kaza, D655 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı. Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.









İHA