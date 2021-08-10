Buzluk böreği tarifi ve yapılışı: Buzluk böreği nasıl yapılır?
Ansızın gelen misafirlere hazırda börek bekletmek isteyenler "buzluk böreği nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz buzluk böreği tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
10 Ağustos 2021, Salı 17:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hazırda böreği olsun isteyenlerin severek yapacağı bir tarif de buzluk böreği tarifi. Peki, buzluk böreği nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Buzluk böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
BUZLUK BÖREĞİ TARİFİ
Buzluk böreği malzemeler
- 6 adet yufka
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Yarım kalıp peynir
- Maydanoz
Sosu için
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 şişe maden suyu
Üzeri için
- Susam
- 1 yumurta sarısı
İlk olarak yufkayı tezgaha güzelce serin ve fırça yardımıyla her tarafını yağlayın. Daha sonra bir tarafını tutarak diğer tarafa doğru kapatın ve 6-8 eşit parçaya bölün. Yufkanın uç kısmına peynirli harç koyun. Geniş olan kısımdan başlayarak sarma sarar gibi sarın. Yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız börekleri buzdolabı poşetlerine doldurun ve buzluğa kaldırın. Böreği pişirmek istediğiniz zaman, bir kaseye bir şişe soda ve sıvı yağ karışımını alın. Börekleri bu karışımın içerisine koyarak 1 dakika bekletin ve çıkartın. Fırın tepsisine yağlı kağıt sererek hazırladığınız börekleri sıralayın. Üzerine fırça ile yumurta sarısı sürün. Daha sonra böreklerin üzerine susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında ortalama 30 dakika pişirin.