Buzluk böreği tarifi ve yapılışı: Buzluk böreği nasıl yapılır?

Hazırda böreği olsun isteyenlerin severek yapacağı bir tarif de buzluk böreği tarifi. Peki, buzluk böreği nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Buzluk böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

BUZLUK BÖREĞİ TARİFİ

Buzluk böreği malzemeler

6 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım kalıp peynir

Maydanoz

Sosu için

1 çay bardağı sıvı yağ

1 şişe maden suyu

Üzeri için

Susam

1 yumurta sarısı

Buzluk böreği yapılışı

İlk olarak yufkayı tezgaha güzelce serin ve fırça yardımıyla her tarafını yağlayın. Daha sonra bir tarafını tutarak diğer tarafa doğru kapatın ve 6-8 eşit parçaya bölün. Yufkanın uç kısmına peynirli harç koyun. Geniş olan kısımdan başlayarak sarma sarar gibi sarın. Yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız börekleri buzdolabı poşetlerine doldurun ve buzluğa kaldırın. Böreği pişirmek istediğiniz zaman, bir kaseye bir şişe soda ve sıvı yağ karışımını alın. Börekleri bu karışımın içerisine koyarak 1 dakika bekletin ve çıkartın. Fırın tepsisine yağlı kağıt sererek hazırladığınız börekleri sıralayın. Üzerine fırça ile yumurta sarısı sürün. Daha sonra böreklerin üzerine susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında ortalama 30 dakika pişirin.



