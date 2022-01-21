Türkiye Buzu sal yapıp nehirde gezintiye çıktı!

Buzu sal yapıp nehirde gezintiye çıktı!

Türkiye

Buzu sal yapıp nehirde gezintiye çıktı!

Bayburt'ta bir kısmı donan Çoruh nehrinde, buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen gençler görenleri şaşırttı. Gençlerin gezintisi bu kez polis tarafından sonlandırıldı.

21 Ocak 2022, Cuma 10:31 Son Güncelleme:
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Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh nehrinde buzu sal gibi kullanan 3 genç görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırış etmeden nehirde buz kütlesi üzerinde gezinti yapan gençler, güzel ve heyecanlı olduğunu kaydetti.


Geçmiş yıllarda babaları ve dedelerinin de bu şekilde buz üzerinde nehirde gezinti yaparak karşıdan karşıya geçtiklerini belirten maceraperest gençler, yörede 'buz binmek' olarak bilinen bu yolculuğu çocukluklarından itibaren zaman zaman yaptıklarını belirttiler.

Bir süre buzdan sal üzerinde Çoruh nehrinde ilerleyen gençleri bu kez ekip otosuyla yoldan geçen polisler fark etti. Polisin ikazı üzerine gençlerin sal gezisi son buldu.

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