Buzullar eriyor, ölümcül virüsler yer yüzüne çıkıyor

İklim krizi ve küresel ısınmayla birlikte buzullar hızla erirken, ABD ve Çinli bilim insanları dünyayı bekleyen korkunç bir tehlikeyi ortaya çıkardı. Tibet platosunda hızlı bir şekilde eriyen buzullardan örnek alan bilim insanları, alt tabakalarda donmuş halde 33 virüsün bulunduğunu tespit etti. Bu virüslerden 28’inin bilim dünyası tarafından ilk kez görüldüğü ve bazılarının 15 bin yıllık olduğu belirtildi.Virüslerin buzul ortamında binlerce yıl uykuya yatabileceğine ve havayla temas edip yayılmaları halinde salgın hastalıklara yol açabileceğine işaret eden araştırmacılar, bugünkü insanların bağışıklık sisteminin bu virüslere karşı savunmasız olduğunu dile getirdi.

Virüsler Sibirya'da binlerce geyiği öldürdü

Virüslerden bazılarının çok ölümcül olduğu vurgulandı. 2016’da buzullardan çıkan bir virüs Sibirya’da binlerce geyiği öldürmüş, bölgedeki köyler boşaltılmıştı.

Oksijensiz bölge sayısı 700'e çıktı

Bilim insanları, 2019’da dünyadaki tüm okyanus ve denizlerde tarihin en yüksek sıcaklık seviyelerinin görüldüğünü açıkladı. Okyanuslarda, 50 yıl önce 45 olan oksijensiz bölge sayısının bu yıl 700’e çıktığı kaydedildi. Deniz canlılarının toplu ölümlerle karşı karşıya olduğu belirtilirken sudaki ısınmanın sıra dışı tropik fırtınalara yol açacağı uyarısı yapıldı.

NASA tüm dünyayı uyardı

Öte yandan, Avustralya’da eylülde başlayan orman yangınları hızla devam ederken çıkan dumanlar dünyanın uzak köşelerine yayılıyor. Duman sütununun yıl başında Güney Amerika’ya ulaştığını dile getiren ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), “Duman bulutu Dünya’nın etrafında yarım tur attı. Bundan sonra da en az bir tam tur atmasını ve çember oluşturması bekliyoruz” açıklaması yaptı.

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