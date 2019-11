C vitamini ile güneş lekelerini silin

1.Adım: Temizleme



2. Adım: Onarım



3.Adım: Nemlendirme



4.Adım: Peeling

Sabah-akşam kullanacağınız; Murad Çevresel Yaşlanma Karşıtı Serisinin C Vitaminli Temizleme Jeli, içeriğindeki A,C ve E vitaminleri yüksek antioksidan özellikleri ile serbest radikallere karşı savaşır. Derinlemesine temizlenen ve kurumayan cilt bir sonraki cilt bakım adımı için sağlıklı bir temel oluşturur. (Essential C Cleanser – C Vitaminli Yüz Temizleme Jeli: 198TL)Cildinizi temizledikten sonra Murad’ın Güneşin Zararlı Etkileri ve Pigmentasyona yönelik ürünü Leke ve Ton Farklılıklarına Karşı Aydınlatıcı Bakım Serumu cildinizi1 Haftada cildi aydınlatır ve yeniler, güneş hasarını onarmayı destekler, UV ve çevresel strese karşı cildi güçlendirir, kolajen üretimini arttırır. daha duru, daha aydınlık ve daha ışıltılı bir cilt sağlar. Hem güneş, hem de hormonal yaşlılık lekelerine karşı etkilidir. Bakımı: 488 TL)Essential C Day Moisture SPF 30 – C Vitaminli Gündüz Nemlendiricisi SPF 30 geliştirilmiş en güçlü C vitamini antioksidanı, cilt onarıcı teknolojisi ve artırılmış SPF 30 özelliği ile artık cildinizi gün boyu güneşin zararlarından daha fazla korumaya yardımcı olur.(Essential C Day Moisture SPF 30 – C Vitaminli Gündüz Nemlendiricisi SPF 30: 330TL)Haftada 1- 2 defa temiz yüz, boyun, dekolte bölgesineuygulnacakGlikolik asit cildi nazikçe soyarak, hasarlı bölgelerin ve koyu lekelerin görünümünü düzeltmeye, mat görünümü ortadan kaldırmaya yardımcı olur. C vitamini ve Hint inciri, serbest radikallerin zararlarına karşı cildi korurken, diğer yandan aydınlık bir görünümü destekler.Mersin ağacı ekstresi, kolajen üretimi sayesinde cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olur