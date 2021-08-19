C Vitamini ve kaynakları
Burcu Akgül Şen anlatıyor.
19 Ağustos 2021, Perşembe 13:54 Son Güncelleme:
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Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı C vitamini alımını birçoğumuz önemser; kimimiz besin yoluyla kimimiz takviyeyle tamamlamaya çalışırız. Birçoğumuz portakalın C vitamini kaynağı olduğunu biliriz ve çocuklarımız portakal yesin diye çabalarız. Peki, yaz aylarında ne yapacağız? Nedir başka kaynaklar? Gelin sizinle birkaç önemli noktaya değinelim ve sonrasında C vitamini kaynaklarına bakalım.
- Demir içeren besinlerle birlikte tüketilen C vitamini, demir emilimini artırır. (Kırmızı et yanında bol limonlu salata tüketimi gibi)
- C vitamini suda çözünen bir vitamindir ve dolayısıyla suyla pişirilen yemeklerde kolaylıkla yemeğin suyuna geçecektir. Bu yüzden yemekleri az yağlı olarak pişirip suyunu çorbalarda kullanmanızı tavsiye ederim.
- Gebelik ve emziklilikte C vitamini ihtiyacı daha fazladır.
- Burada bilmemiz gereken önemli bir nokta da şudur ki: fazladan aldığımız C vitamini vücutta depolanmaz, idrarla vücuttan uzaklaştırılır. Dolayısıyla gereğinden fazla alınan C vitamini takviyesi bir işe yaramayacak hatta aksine vücudu olumsuz olarak etkiyecektir. Çocuklarınıza fazladan C vitamini vermenize hiç gerek yoktur.
C VİTAMİNİNDEN ZENGİN SEBZE VE MEYVELER
- Maydanoz
- Yeşil sivri biber
- Karalahana
- Karnabahar
- Ispanak
- Çilek
- Portakal
- Limon
- Greyfurt
- Mandalina
- Şeftali
- Kuşburnu
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