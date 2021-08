C Vitamini ve kaynakları

Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı C vitamini alımını birçoğumuz önemser; kimimiz besin yoluyla kimimiz takviyeyle tamamlamaya çalışırız. Birçoğumuz portakalın C vitamini kaynağı olduğunu biliriz ve çocuklarımız portakal yesin diye çabalarız. Peki, yaz aylarında ne yapacağız? Nedir başka kaynaklar? Gelin sizinle birkaç önemli noktaya değinelim ve sonrasında C vitamini kaynaklarına bakalım.

Demir içeren besinlerle birlikte tüketilen C vitamini, demir emilimini artırır. (Kırmızı et yanında bol limonlu salata tüketimi gibi) C vitamini suda çözünen bir vitamindir ve dolayısıyla suyla pişirilen yemeklerde kolaylıkla yemeğin suyuna geçecektir. Bu yüzden yemekleri az yağlı olarak pişirip suyunu çorbalarda kullanmanızı tavsiye ederim. Gebelik ve emziklilikte C vitamini ihtiyacı daha fazladır. Burada bilmemiz gereken önemli bir nokta da şudur ki: fazladan aldığımız C vitamini vücutta depolanmaz, idrarla vücuttan uzaklaştırılır. Dolayısıyla gereğinden fazla alınan C vitamini takviyesi bir işe yaramayacak hatta aksine vücudu olumsuz olarak etkiyecektir. Çocuklarınıza fazladan C vitamini vermenize hiç gerek yoktur.

C VİTAMİNİNDEN ZENGİN SEBZE VE MEYVELER

Maydanoz

Yeşil sivri biber

Karalahana

Karnabahar

Ispanak

Çilek

Portakal

Limon

Greyfurt

Mandalina

Şeftali

Kuşburnu

