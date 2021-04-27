Magazin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını söyleyen Müge Anlı'ya, Yıldız Tilbe'den yorum

'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını söyleyen Müge Anlı'ya, Yıldız Tilbe'den yorum

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'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını söyleyen Müge Anlı'ya, Yıldız Tilbe'den yorum

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açan Müge Anlı, sosyal medya hayatına hızlı bir giriş yaptı. Aktif olarak Instagram kullanmaya başlayan Anlı, Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' şarkısını okudu. Yıldız Tilbe’den yanıt gecikmedi.

27 Nisan 2021, Salı 10:59 Son Güncelleme:
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Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede Instagram'da 1,8 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, birbirinden eğlenceli paylaşımlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Vurgun' şarkısını söyleyen Müge Anlı sesiyle gönülleri bir kez daha fethetti. Ünlü sunucu son olarak Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' isimli şarkısını söyledi.

YILDIZ TİLBE SESSİZ KALMADI

Müge Anlı'nın söylediği şarkıyı dinleyen Yıldız Tilbe'den övgü dolu sözler geldi. Tilbe, Twitter hesabından "Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir..." yazdı. #MügeAnlıAlbümYapsın hashtag'ini açan Tilbe, "Valla sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş" yorumunu yaptı.

Sunucu Müge Anlı'nın "Bir şarkı da Yıldız Tilbe’den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin" notunu yazdığı sürpriz paylaşımı, 18 saatte 1.2 milyon izlendi.

İŞTE O VİDEO:


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