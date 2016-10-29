Çabuk yağlanan saçlar için tüyolar



Saçlarınıza çok fazla dokunmayın



Sıcak suya veda edin

Kremli şampuan kullanmayın



Saç şekillendiricileri sık sık kullanmayın



Beslenmenize özen gösterin

Çabuk yağlanan saçlar, uzun zaman harcanarak tasarlanan saçlarınızın çabuk bozulmasına, sönük, pörsümüş ve kirli görünmesine neden olur. İşte çabuk yağlanan saçlar için mucizevi tüyolar…Saçları çok sık ellemek ve taramak saçların çabuk yağlanma sebeplerindendir. Saçlarla oynadığınız zaman ellerinizdeki yağ, ter ve kir saçlarınızın yağlanmasına sebep olmaktadır. Sık taramak da aynı şekilde saçlardaki yağ üretimini artırır.Çok sıcak su saç derisinin kurumasına ve fazla yağlanmasına neden olur. Bu nedenle saçlarınızı sıcak su yerine ılık su ile yıkamanız gerekmektedir.Doğru şampuanı kullanmak için öncelikle saç tipinizi öğrenmelisiniz. Yağlı saçlar saçların yağlanmasını hızlandıran kremli şampuanlardan uzak durmalıdır. Aynı zamanda saçları şampuanlardan tamamen arındırmalı ve haftada en az 2 defa kepek şampuanı kullanmalısınız. İyi durulanmayan saçlar çok çabuk yağlanır.Düz saçlar kafa derisine yapışık durduğu için çok çabuk yağlanır. Fazla ısı yağ üretimini artırdığı için saçlarınızı sık düzleştirmekten vazgeçin.Vücutta yağ üretimini hızlandıran ve cildi yağlandıran aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durun. Yağlı bir cilt yağlı saç derisi ve yağlı saçlar demektir. Saçları aşırı yağlanan kişiler özellikle fast food tüketmekten kaçınmalıdır.