Yemek Cacık nasıl yapılır? Cacık tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Cacık nasıl yapılır? Cacık tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Yemek

Cacık nasıl yapılır? Cacık tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Ana yemeklerinin yanına en az salata kadar yakışan ve bir o kadar faydalı olan cacık sofralarını lezzetlendiriyor. Yoğurt sevenler cacık nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz hazır tariflerle aynı lezzete sahip olan cacık tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

08 Ocak 2021, Cuma 12:20 Son Güncelleme:
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Ana yemeklerin yanına oldukça yakışan cacık tarifi, evde yapılan en kolay tariflerden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için cacık tarıfı arıyor ya da cacık nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Cacık yapılışı, malzemeler, püf noktası...

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Cacık tarifi

Cacık malzemeleri

  • 3 su bardağı yoğurt
  • 1,5 su bardağı soğuk su
  • 4 adet orta boy salatalık
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/4 demet dereotu

Servisi için:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 
  • 1 tatlı kaşığı Sirke (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

Cacık yapılışı

Bol suda yıkayıp kuruladığınız salatalıkların uç kısımlarını kestikten sonra kabuklarını alacalı şekilde soyun. Salatalıkları küçük küpler halinde kesin, arzuya göre rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Küçük parçalar halinde kestiğiniz sarımsakları tuz ilavesiyle havanda ezin. Dereotunu incecik kıyın. Salatalık küpleri, ezilmiş sarımsak ve incecik kıyılmış dereotunu yoğurda katın. Azar azar eklediğiniz soğuk suyla karıştırdığınız cacığın kıvamını ayarlayın. Servis öncesinde zeytinyağı ve kuru nane ilave ettiğiniz cacığı servis kaselerine paylaştırın.

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