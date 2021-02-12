Magazin Caddebostan sahili’nde piknik yapan İrem Derici’ye ceza kesildi

Caddebostan sahili’nde piknik yapan İrem Derici’ye ceza kesildi

Magazin

Caddebostan sahili’nde piknik yapan İrem Derici’ye ceza kesildi

Caddebostan Sahili’nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen gazetecilere, ’Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin’ diye tepki göstermişti. Kadıköy Kaymakamlığı Derici’ye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği için 4 bin 369 lira para cezası uyguladı.

12 Şubat 2021, Cuma 22:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

10 Şubat Çarşamba günü Caddebostan Sahili’nde 6 arkadaşıyla maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı ekibine "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diyerek tepki göstermişti. Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ünlü şarkıcıya para cezası verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü´nce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18:30 sıralarında Caddebostan Sahili’nde çekildiği tespit edilmiştir. Yapılan tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici’ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

DHA

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Aşkınız pandemi kurbanı olmasın
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
13 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Alternatif aşk günlükleri
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
‘Sevgililer Günü’ için aşk kokan afrodizyaklı yemek tarifleri
Bekir Saçar
Şirin Sever
Sizin kaç aylık umudunuz var?
Şirin Sever
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Suna Akyıldız
Özcan'ın yaptığı kadına şiddet
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Emir Tarık Tekin
Funda Duru
Hande Kazanova
8 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
8 Şubat haftasına astrolojik bakış
Öner Döşer
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Dudaktan Kalbe'nin Melek'i Leylifer Kızgınyürek genç kız oldu!