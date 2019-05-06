Caddede karşılaşınca olanlar oldu! Bıçaklayarak öldürdü

Aralarında daha önceden husumet bulunan Ufuk Durmaz ile Halil K. bugün öğle saatlerinde Adapazarı'ndaki Sakarya Caddesi'nde karşılaştı. İkili önce tartıştı, ardından kavga etmeye başladı.

ART ARDA SAPLADI

Bu sırada Halil K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Ufuk Durmaz’a art arda sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Durmaz, olay yerinden kaçan Halil K.’nın peşinden tabancayla ateş açtı. Kurşun isabet etmeyen Halil K., kaçtı.

Ufuk Durmaz

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 1 bıçak darbesi kalbine isabet eden Ufuk Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan Halil K.’yı yakalanmak için çok yönlü araştırma başlattı.

Aziz GÜVENER/DHA



