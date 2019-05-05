Caddede oyun oynayan çocuklar kesik parmak buldu

Şanlıurfa’nın Viransehir ilçesinde caddede oyun oynayan çocuklar 3 kesik parmak buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

05 Mayıs 2019, Pazar 23:58
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Caddede oyun oynayan çocuklar kesik parmak buldu

Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi’nde oyun oynayan çocuklar, yere atılmış halde 3 kesik parmak buldu.

ÇOCUKLAR BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Büyük şok yaşayan çocuklar durumu ailelerine, aileler ise polise bildirdi. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yol üstünde bulunan parmakları alarak, kimlik tespit çalışması başlattı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Yapılan ilk incelemelerde parmakların kime ait olduğu belirlenemezken, kimlik tespiti amacıyla parmaklar Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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