Türkiye Caddeyi kaplayan gizemli köpüğün sırrı çözüldü!

Caddeyi kaplayan gizemli köpüğün sırrı çözüldü!

Türkiye

Caddeyi kaplayan gizemli köpüğün sırrı çözüldü!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde geçtiğimiz hafta yağan yağmurdan sonra ortaya çıkan ve tüm caddeyi kaplayan köpüğe bir kamyonetten dökülen deterjanın sebep olduğu ortaya çıktı.

21 Ekim 2021, Perşembe 14:34 Son Güncelleme:
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Adeta karlı bir yol görünümü veren ama köpük olduğu anlaşıldıktan sonra nasıl olduğu ile ilgili büyük soru işaretleri oluşturan olayın sırrı çözüldü.


Tuzla'nın Orhanlı Mahallesi'nde bulunan Demokrasi Caddesi'nde geçtiğimiz hafta yağan yağmurun ardından ortaya çıkan ve tüm caddeyi kaplayan köpüğe, caddeden geçen bir kamyonetten dökülen deterjandan kaynaklandığı ortaya çıktı. 

Tuzla Belediyesi ekipleri, caddede oluşan maddeyi belirlemek için numune aldıktan sonra cadde temizlendi.

50 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, caddeden geçen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirledi.

Yola dökülerek köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Sıvının oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kameralardan aracın plakasına ulaşan ekipler, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Öte yandan kamyonetin arkasından sıvı dökerek caddeden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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