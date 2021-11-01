Cadılar Bayramı geçidi rekora koştu

Geleneksel bir bayram olmaktan çıkıp uluslararası bir eğlence yöntemine dönüşen Cadılar Bayramı, pandemi nedeniyle geçen yıl kutlanamadı. COVID-19 aşısı sayesinde sosyal hayata dönülmesi bu yılki bayramı tarihin en büyük kutlamasına dönüştürdü. Sadece ABD’de harcamalar 10 milyar doları aştı. Geçen yıl harcamalar 8 milyar dolardı. Özel partiler, ev davetleri, sokak geçitlerine katılanlar, kentleri dev bir kostüm balosuna dönüştürdü.

KİŞİ BAŞI 102 DOLAR

ABD’nin Ulusal Perakende Federasyonu’nun raporuna göre bu yılın bayram karnesi şöyle:

Yetişkinlerin yüzde 65’i bayram etkinliğine katıldı. 2019’da bu oran yüzde 68’di.

Çocuklu ailelerde kutlama oranı yüzde 82 iken çocuksuz ailelerde yüzde 55.

Kişi başı kostüm ve süsleme için harcama bütçesi 102 doları buldu. Çocuklu ailelerde bu bütçe 149 dolara çıktı.

Toplam kostüm harcaması 3.3 milyar dolar oldu.

Süslemeler için 3.1 milyar dolar, çocuklara dağıtılan şekerler için 3 milyar dolar harcandı.

Bu yılki Cadılar Bayramı kostümlerinin ilham kaynağı, Squid Game dizisi oldu.

CADILAR BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?

Cadılar Bayram İlk Çağ’a dayanıyor. Avrupa’nın en eski kavimlerinden Keltler yazın bitişini kutlamak amacıyla dev bir ateş yakılıyor, bu ateşe kemikler atılıyor, kötü ruhlar uzaklaştırılıyordu. Kötü ruhlardan korunmak için de kostüm giyiliyordu.