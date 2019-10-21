Cadılar Bayramı için en iyi 5 çift kostümü
31 Ekim Cadılar Bayramı (Halloween), çoğu insan için çılgın partiler ve asla giyemeyecekleri kostümleri giyme fırsatı demek. Cadılar Bayramı'nı çift olarak kutlayacak kişilerin ise ilk tercihi, çift olarak kostüm giymek. Peki Cadılar Bayramı'nda çift olarak nasıl şık olunur? İşte Cadılar Bayramı için sevgili kostümü önerileri...
Posta.com.tr
Cadılar Bayramı, bütün yaratıcılığını ortaya koymanız için bir fırsat. Her yıl 31 Ekim gecesinde kutlanan Cadılar Bayramı, ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanabiliyor. Cadılar Bayramı partileri, son yıllarda giderek popülerleşiyor.
Kıyafetleriyle fark yaratmak isteyenler, Cadılar Bayramı partilerinde doyasıya eğleniyor. Özellikle Cadılar Bayramı Partisi'ne çift halinde katılacaksanız, yaratıcılığınızı ön plana koymanız daha kolay!
İşte çiftler için 5 Cadılar Bayramı kostümü önerisi;
1-Up filminden Carl ve Ellie
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Carl ve Ellie, Pixar filmlerindeki en sevimli çiftlerden biri. Cadılar Bayramı için korkutucu bir görüntüye sahip olmaktansa sevimli olmayı tercih eden çiftler için ideal bir seçim.
2-Stranger Things'ten Eleven ve Mike
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Ülkemizde de hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunan Stranger Things dizisinin 2 sevimli karakteri sayesinde partinin en dikkat çekeni siz olabilirsiniz.
3-The Nightmare Before Christmas'tan Sally ve Jack Skellington
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Jenna Dewan ve eski eşi Channing tatum'un 2017 yılında giydiği bu kostüm, herkes tarafından beğenilmişti. Siz de dikkat çeken bir çift olmak istiyorsanız, Sally ve Jack'ten örnek alabilirsiniz.
4-Barbie ve Ken
Beyonce, eşi Jay-Z ve kızıyla birlikte, Cadılar Bayramı kostümü olarak Barbie ve Ken'i tercih etmişti. Çocukların sevgilisi Barbie ve Ken, Cadılar Bayramı'nda da mükemmel çift olamaya devam ediyor.
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5- Joker ve Hailey Quinn
En psikopat çift Joker ve Hailey Quinn, Cadılar Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında. Ama bu kıyafetlerle partide başka bir çiftle pişti olmamaya dikkat edin.
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6- Morticia ve Gomez Addams
Cadılar Bayramı denilince akla ilk olarak Addams ailesi geliyor! Elbette ailenin anne ve babası Marticia ve Gomez'in dillere destan aşkını da unutmamak gerek.
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