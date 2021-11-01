Dünya Cadılar Bayramı kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Cadılar Bayramı kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Dünya

Cadılar Bayramı kana bulandı! Çok sayıda ölü var

ABD'de Cadılar Bayramı dolayısıyla hafta sonu yapılan kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 19:16 Son Güncelleme:
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ABD'deki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silahlı Şiddet Arşivi sitesi ve CNN'e göre, ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) kanlı geçti. California'dan Florida'ya kadar ülkenin farklı bölgelerindeki kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Diğer yandan, siteye göre, 2021'de şimdiye kadar ülke genelinde benzeri toplam 599 silahlı saldırının gerçekleştiği, bu sayının 2020'de 611, 2019'da ise 417 olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.

AA

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