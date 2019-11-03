Cadılar tartışması

Ali KESER

Oyuncu Pelin Karahan “Cadılar Bayramı’nı kutlayacak mısınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bizim ailece öyle bir programımız yok. Bu tür şeylere karşıyım ve sevmem.”

Popçu Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kızı Arya’yla ‘Cadılar Bayramı’ etkinliğine katıldı. Fotoğrafını Instagram’da paylaşınca tepki aldı.

Bunun üzerine açıklama yaptı: “Muharrem ayında aşuremi de yaparım, Ramazanda orucumu tutarım, yılbaşını da kutlarım. Benim gözümde bunun din ile alakası yok. Sadece küçük bir eğlence.”

‘Cadılar Bayramı’ 1841’den bu yana Amerika ve Avrupa’da kutlanıyor. Türkiye’de son yıllarda ünlüler ‘Cadılar Bayramı’nı günler öncesinden kutlayarak Instagram’da paylaşıyor.