Son yıllarda pandeminin de etkisiyle tatil anlayışı giderek değişiyor. Hem uygun fiyatlı hem de korunaklı olduğu için özellikle kamp tatilleri ön plana çıkıyor. Peki kamp yapmaya karar verenler için hangisi daha avantajlı? İşte Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre kamp tatili planlayanlar için lazım olacak detaylar..

Döviz kurları ve yabancı turist sayısındaki artışla birlikte yükselen otel fiyatları, vatandaşı ekonomik tatillere yöneltti. Buna, son yıllarda pandemi kaygıları da eklenince vatandaşlar hem daha izole hem de daha uygun fiyatlı tatil alternatiflerine yöneldi. Bunlar arasında özellikle kamp ve karavan tatilleri Türkiye’de son yıllarda oldukça revaçta. Bütçesini aşmak istemeyen ama tatilinden de vazgeçmeyen vatandaşlar çareyi kamp kurmakta ya da karavan kiralamakta buldu.





Kamp kurmak isteyenler için Türkiye’nin her bölgesinde kamp hizmeti veren yerler var. Bu yerlerden bazıları ücretsizken, bazıları da çok düşük ücretli. Kamp merkezlerinde su, duş, elektrik ve buzdolabı gibi ihtiyaçlar ücrete dahil. Fiyatlar ise bazen kişibaşı bazen de çadır üzerinden günlük olarak alınıyor. Ege ve Akdeniz’deki merkezlerde günlük ücretler 30-70 lira arasında değişiyor. İstanbul etrafındaki alanlarda da fiyatlar 45 lira civarında değişiyor. Çadırı olmayanlar kiralayabiliyor.

BUNGALOV SEÇENEĞI

Bazı kamp alanlarında çadırı olmayanlara ya da çadırda kalmak istemeyenlere bungalov imkanı sunuluyor. Bungalov ücretleri 100-150 liradan başlıyor. Ayrıca son dönemde hem doğada olmayı isteyenler hem de daha konforlu bir tatil arayışında olanlar için ‘glamping’ mekanları oluşturuldu. Otel konforuyla kampın birleştiği bir tatil anlayışı sunan bu mekanlarda, tatilciler yine çadırda kalıyor. Ancak bu çadırlar daha lüks veya birkaç odalı. Hatta çadırlarda yatak ve banyo oluyor. Glamping konaklama fiyatları gecelik 350 TL’den başlıyor.

EVDE VARKEN PARA VERMEYIN

Kamp tatiline çıkmadan önce yapacağınız en önemli şey, yanınıza almak istediğiniz şeylerin bir listesini hazırlamak. Bu kısımda tüm detayları atlamadan planlama yaparsanız hem çok keyifli bir kamp geçirirsiniz hem de evde olduğu halde yanınıza almadığınız bir eşya için para harcamak zorunda kalmazsınız. Peki kamp tatilinde nelere ihtiyaç duyulur? Bu durum kişiden kişiye değişmekle birlikte biz size örnek olacak bir liste hazırladık.

Çadır

Çadır içi aydınlatma lambası

Yastık

Battaniye

Şişme yatak

Uyku tulumu

Rejisör koltuğu ve masa

Şarj aleti veya powerbank

El feneri

Kağıt havlu, ıslak mendil

Kolonya, maske

Güneş kremi

Temizlik ürünleri (diş fırçası, sabun vs.)

Terlik

Hoparlör

Termos

Termoslu piknik çantası

Yemek yapım gereçleri

Piknik tüpü

Filtre kahve ya da çay seti

Karınca ya da sinek kovan ürünler

Çakmak ya da kibrit

Şemsiye

İlk yardım kiti

Plaj eşyaları (mayo, havlu)

KARAVAN TATİLİ

Çadırda kalamam’ diyenler içinse karavanlar ön plana çıkıyor. Yine doğayla başbaşa kalınabilen ama biraz daha konforlu olan karavanlar için kiralama seçenekleri oldukça yaygın. Günlüğü 400 liradan başlayan fiyatlarla kiralanabilen araçlarla istenilen yere gitmek mümkün.

Pazarlık yaparsanız daha uyguna da kiralayabilirsiniz. Karavan mekanlarında karavan yeri için fiyat veriliyor. Bazıları ise kişibaşı ücret alıyor. Yine Türkiye’nin her bölgesinde bulunan karavan alanları için ortalama ücretler günlük 40 liradan başlıyor.

Türkiye’de Antalya’dan Sinop’a kadar birçok bölgede 400’e yakın kamp alanı var. Sadece İstanbul çevresinde kamp yapılacak ücretli ve ücretsiz 20’den fazla alan mevcut.

GÜNEŞ PANELİ OLSUN

Karavan kiralamadan önce kişi sayısı ve büyüklüğü ile ilgili planlama yapın. Karavanda banyo, tuvalet isteyip istemediğinize karar verin. Fiyatın buna göre değişeceğini unutmayın. Kiralama yapacağınız firmayı dikkatli seçin.

Yüklü ağırlığı 3.5 tonu geçmeyen karavanlar için sorun yok. Ancak geçenler için D sınıfı ehliyet isteniyor. Buna dikkat! Karavanı park etmek için her zaman gölge bir yer bulamayabilirsiniz. Bu sebeple karavanda tente olması oldukça önemli.

Karavanın araç sigortası, kaskosu olduğundan emin olun ve kaskonun kapsamlarını incelemeyi es geçmeyin. Karavanda elektriğin güneş paneli, suyun ise su deposundan karşılanması oldukça önemli. Bunları kontrol edin.

KÜÇÜK TÜYOLAR

Çadırın kumaşı su geçirmemeli, güneş ışığını yansıtmamalı ve tentesi nefes almalı. Çadırda pencerelerin olmasına dikkat edin.

Çadırı kendiniz kuracağınız için kurulum talimatlarını dikkatle okuyun. Malzemelerin eksiksiz olduğundan emin olun.

Yazın en sıcak günleri dışında gece genelde soğuk olur. Bunun için yanınızda mutlaka kalın kıyafetler bulundurun. Uzun süreli bir kamp planlıyorsanız ve rahatınıza düşkünseniz şişme yatak alabilirsiniz. Çadırınıza uygun ölçüde olsun.

Kamp sandalyesi de kampın vazgeçilmezi. Terletmeyen kumaşlar rahatlık sağlar. Kampta yemek olayını hem kolay çözmek hem de ucuza getirmek için, evden yemek götürebilirsiniz.

EN POPÜLER KAMP ALANLARI

Şehir İlçe Bulunduğu yer

Amasya Taşova Boraboy

Antalya Kemer Çıralı

Antalya Kumluca Olimpos

Antalya Kumluca Adrasan

Artvin Borçka Karagöl

Balıkesir Erdek Erdek

Balıkesir Ayvalık Cunda

Balıkesir Edremit Edremit

Bolu Merkez Yedigöller

Burdur Yeşilova Salda Gölü

Çanakkale Ayvacık Assos

Çanakkale Bozcaada Akvaryum Koyu

Edirne Keşan Gökçetepe

Isparta Aksu Dedegöl

İstanbul Şile Ağva

İzmir Dikili Pissa Koyu

İzmir Foça İngiliz Burnu

Kastamonu Pınarbaşı Ilıca Şelalesi

Kırklareli Demirköy İğneada

Kütahya Domaniç Domaniç

Muğla Ula Akyaka

Muğla Fethiye Kabak Koyu

Muğla Datça Datça

Rize Yusufeli Kaçkar

Sinop Ayancık Akgöl

Kamp alanları ücretli ya da ücretsiz olabilirken, bazılarında da sadece çadır veya karavan alanları bulunabiliyor.































