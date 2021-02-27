Cafe ve restoranlar 1 Mart'a hazırlanıyor! Gözler Kabine toplantısında
Türkiye'de milyonlarca kişinin gözü kulağı pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısından çıkacak kararda. En çok da kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili bir esnetme olup olmayacağı merak ediliyor. Kafe ve restoranlar ise 1 Mart için hazırlık yapıyor
27 Şubat 2021, Cumartesi 07:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vaka durumuna göre illerde kademeli normalleşmeye geçilebileceği ve restoran, kafe, kıraathanelerin açılması gibi esnafı rahatlatacak adımların yol haritasının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını söylemişti. 1 Mart Pazartesi günü kabine yeniden toplanacak. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haber bekliyoruz” dedi.
HES KODU İLE KABUL EDİLMELİ
Risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde 1 Mart’ta restoranların açılmasını umut ettiklerini belirten Ramazan Bingöl, “Müşteriler, HES (hayat eve sığar) koduyla restoranlara kabul edilmeli. Ilk etapta yüzde 50 kapasite kuralı konulabilir. Hijyen kuralları en katı şekilde uygulanmalı ve tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılmalı” dedi. Bingöl, bulaş riskini en aza indirmek için yeme-içme sektörü çalışanlarına, aşılamada öncelik verilmesi gerektiğini de söyledi