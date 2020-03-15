Cafe ve restoranlar, ekmek teknelerini sigorta ile koruyor

Generali Sigorta’nın yeni iş yeri ürünü ‘Ekmek Teknem Sigortası‘, kafe ve restoran sektöründe hizmet sunan KOBİ ve esnafların müşteriler; çalışanlar, makineler, elektronik cihazlar ve hatta işletme kârlarına dair endişelerini ortadan kaldırıyor. Türk sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan, her KOBİ’nin ve esnafın ihtiyaç duyduğu esneklik esasına göre tasarlanan Ekmek Teknem; kafe ve restoran sektöründeki KOBİ’lerin ve esnafların kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken; ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğuna da son veriyor.

İşletmelerinin riskleri teminat altında

Hızlı ve zahmetsizce poliçe düzenleyebilme imkânı sunan Ekmek Teknem; yangın, hırsızlık ve doğal afetler gibi birçok temel teminata ek olarak, sigortalıların standart paket seçmeleri halinde yazar kasa hırsızlık; şirket kredi kartlarının usulsuz kullanımı ve açık alandaki emtia gibi risklere karşı kafe ve restoran sektöründe hizmet sunan KOBİ ve esnafların yanında yer alıyor. Ekmek Teknem, sigortalıların Gold paket tercih etmeleri halinde ise gıda zehirlenmesine bağlı tedavi masrafları; catering hizmetleri, su arıtma hasarları sorumluluk ve ürün nakliye sorumluluk gibi risklere karşı da koruma sağlıyor.

Ekmek Teknem Sigortası, yüksek olasılıklı risklere karşı 7/24 yardım hizmetleri ile geniş kapsamlı Temel Koruma Paketi; işletmenin faaliyeti bünyesinde taraf olabileceği sorumluluk risklerini güvence altına alan İşletme Sorumluluk Paketi; işletmenin finansal devamlılığını sağlamak üzere güvence sağlayan İşletme Koruma Paketi’nin yanı sıra kafe ve restoran sektörüne özel sunulan teminatlardan oluşuyor.



