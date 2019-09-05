Raporlara göre Cafu'nun en büyük oğlu olan Danilo, Barueri'deki evlerinin yakının arkadaşlarıyla top oynadıktan sonra kendini iyi hissetmediğini söyledi. Albert Einstein Hastanesi'ne kaldırılan Danilo'ya yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı. Ölümü doğrulayan ilk kişi ise bir diğer eski futbolcu ve Cafu'nun Milan'dan takım arkadaşı Serginho oldu.

49 yaşındaki Cafu'nun üç oğlundan en büyüğü olan Danilo'nun vefatı için Sao Paolo, Milan, Francesco Totti, UEFA resmi hesapları, Real Madrid ve daha birçok önemli kulüp oyuncu baş sağlığı mesajı yayınladı.