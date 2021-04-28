Türkiye Çağ Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Çağ Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Çağ Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Çağ Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı'na 2 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

28 Nisan 2021, Çarşamba 17:32 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çağ Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı'na 2 öğretim üyesi alımı yapacak. Çağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez" açıklaması yapıldı.

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