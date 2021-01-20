Türkiye Çağ Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak

Çağ Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak

Türkiye

Çağ Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak

Çağ Üniversitesi doktor öğretim üyesi almak için ilan açtı. İşte üniversitenin duyuru metni ve başvuru detayları.

20 Ocak 2021, Çarşamba 13:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. "Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez" denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Son başvuru tarihinin 28.01.2021 olduğu açıklandı. Daha detaylı bilgi edinmek için ilan sayfasına göz atabilirsiniz. 

İlan başvuru detayları için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Papa’nın vurulduğu gün Türkeş’le cezaevinde
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ya sonra?..
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Mesut Özil olayına farklı bakıyorum
Hakan Çelik
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Genç kadın, sevgilisinden gelen haber sonrası hastanede kalbine sıktı