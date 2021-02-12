Türkiye Çağ Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak

Çağ Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak

Türkiye

Çağ Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak

Çağ Üniversitesi Rektörlüğü doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu.

12 Şubat 2021, Cuma 16:39 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir" açıklama yaptı.

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