Çağ Üniversitesi öğretim-araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Çağ Üniversitesi 12 öğretim görevlisi 1 araştırma görevlisi alıyor. İlan bugün yayımlanırken son başvuru tarihi olarak 5 Ağustos olarak belirlendi. Peki, Çağ Üniversitesi öğretim-araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?