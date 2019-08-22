Çağ Üniversitesi öğretim-araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Çağ Üniversitesi 12 öğretim görevlisi 1 araştırma görevlisi alıyor. İlan bugün yayımlanırken son başvuru tarihi olarak 5 Ağustos olarak belirlendi. Peki, Çağ Üniversitesi öğretim-araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Çağ Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır." diye belirtti.
İlan sonrası başvuruda istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.