Çağ Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Çağ Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu.
02 Ağustos 2021, Pazartesi 16:49 Son Güncelleme:
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Çağ Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ilanda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır.
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