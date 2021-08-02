Çağ Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

Çağ Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ilanda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır.

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