Çağ Üniversitesi’ne 8 öğretim üyesi alınıyor!

Çağ Üniversitesi, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası İşletmecilik, Hukuk ve Çocuk Gelişimi bölümlerine öğretim üyesi alıyor. İşte başvuru şartları…

Çağ Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacak. Başvurular Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılabilecek. Çağ Üniversitesi’ne başvuru yapacak adaylar belgelerle beraber Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilecek. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!