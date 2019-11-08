Issız Adam', 'Babam ve Oğlum', 'Dedemin İnsanları' gibi iddialı yapımlara imza atan Çağan Irmak, yeni bir proje için kolları sıvadı. En son 'Bizi Hatırla' filmini sinema seyircisiyle buluşturan ünlü yönetmen, “Selim Bey’in Yolculuğu” adlı yeni projesinin çekimlerine yakında başlayacak. Detayları şimdilik gizli tutulan “Selim Bey’in Yolculuğu” filminde rol alacağı belli olan ilk isimler, genç yetenek Farah Zeynep Abdullah ve usta oyuncu Haluk Bilginer. Farah Zeynep Abdullah, Çağan Irmak’la 2014 yapımı 'Unutursam Fısılda' filminde de birlikte çalışmıştı.

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