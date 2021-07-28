Çağatay Akman hakkında uzaklaştırma talebi

"Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısıyla ünlenen şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne giderek aşağı inmesini istemişti. Uslu’nun aşağı inmesiyle tartışma çıkınca Çağatay Akman, Uslu ve yanındaki arkadaşına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardında Öykü Uslu polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Akman ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Akman’ın serbest bırakılmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Öykü Uslu, Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Uslu, Akman hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmasını talep etti. Soruşturma savcısına da ifade veren Öykü Uslu adliye çıkışında avukatıyla birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Çağatay Akman ile eski sevgili olduklarını ve uzun süredir görüşmediklerini söyleyen Uslu, “Evimin önüne geldi. Zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri.. Ben de polisi aradım” dedi.





"YARIM SAAT AŞAĞIDA BEKLİYOR"

Daha fazla konuşmak istemeyen Öykü Uslu’nun ardından söz alan avukatı Mehmet Gençoğlu, müvekkilinin arkadaşıyla otururken Çağatay Akman’ın eve geldiğini ve zile bastığını söyleyerek, “Müvekkilim delikten baktığında kimseyi göremediğinden kapıyı açmıyor. Çağatay bey yarım saat gibi bir süre aşağıda bekliyor. Müvekkilim Çağatay’ın gitmeyeceğini düşünüp aşağı iniyor. Gitmesini ve oradan uzaklaşmasını söylüyor. Kişi buna karşılık tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetle karşılık veriyor” dedi.

"NİYETİNİ BİLEMİYORUZ"

Akman’ın müvekkilinin arkadaşına da saldırdığını söyleyen Gençoğlu, “Çağatay beyin verdiği ifadeye göre, oradan geçerken evi hatırlıyor. Müvekkilimin numarası da kendisinde olmadığı için zile basıyor. Kendi ifadesine göre görüşmek istiyor galiba. Çağatay beyin niyetini bilemiyoruz” dedi.

Damla GÜLER / Milliyet







