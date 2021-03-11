Çağatay Ulusoy: Biz güldük ailelerimiz üzüldü

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın 2016’da ‘İçerde’ dizisinde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen pazartesi bu ilişkinin bittiği, Duygu Sarışın’ın birlikte yaşadıkları evi terk ettiği söylenmişti. Ayrılık nedeni olarak da Çağatay Ulusoy’un kariyer planlaması gösterilmişti.

'KALPLERİMİZ NASIRLAŞTI'

İkili önceki gün Armutlu Steakroom’da baş başaydı. Çağatay Ulusoy, “Gördüğünüz gibi ayrılmadık. Bu tür dedikodular karşısında bizim kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz. Ama ailelerimiz hassas, üzülüyorlar” dedi.

'YEŞİLÇAM'I KURTARACAK

Ulusoy yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı ‘Yeşilçam’ dizisinde ‘Semih Ateş’ rolünde. Her şeyini kaybetmesine rağmen pes etmeyen bir sinema yapımcısını canlandırıyor. Çekimler başladı, setten ilk kareler geldi. İzleyiciyi 60’lı yıllara götürecek olan filmin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Güngör Bayrak, Altan Erkekli, Ayta Sözeri, Özgür Çevik, Bora Akkaş ve Selin Şekerci de var. Film, BluTV’de yayınlanacak.



