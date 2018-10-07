Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın yine ayrıldı!

Çağatay Ulusoy, Haziran 2017'de ekrana veda eden 'İçerde' dizisindeki rol arkadaşı Duygu Sarışın ile flört etmeye başlamıştı.

Bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerinin bittiği iddia edildi.

Milliyet Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, yabancı dilini geliştirmek ve ajanslarla iletişimde olmak için Amerika'da bulunan oyuncunun, görüşemedikleri için ilişkiyi sonlandırma kararı aldığı öğrenildi.

Arkadaş kalmayı tercih eden ikili, FaceTime üzerinden görüntülü konuşma yaparak, aşklarını sonlandırdı.

ÇAĞATAY ULUSOY'U YIKAN HABER!

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü'nün oynadığı uluslararası dijital platform Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız' (The Protector) eylülde yayına girecekti. Ancak Netflix yetkilileri, yönetmen Can Evrenol'un çektiği ilk beş bölümü izleyip beğenmedi. Birçok sahne çöpe gitti. Bu gelişme Çağatay Ulusoy'un moralini bozdu.

Yeni yönetmen arayışına giren Netflix, Umut Aral ve Gönenç Uyanık'ta karar kıldı.

YAYIN TARİHİ DEĞİŞTİ

Bazı sahneler yeniden çekildi ve kurgulandı. Bu gecikmeden dolayı hem bütçe arttı hem de 'Hakan: Muhafız'ın eylül olarak duyurulan yayın tarihi ertelendi.

Ortaya çıkan işten memnun kalan Netflix, yapım şirketiyle ikinci bir Türk dizisi için görüşmelere başladı.

Dizinin yurt dışında yayınlanan ilk tanıtımlarında yayın tarihi eylül (septembre) olarak duyurulmuştu.



