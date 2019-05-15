Aralarında Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de bulunduğu 13 sanık "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu haberin ardından Çağatay Ulusoy kimdir? sorusu aratılıyor. İşte detaylar…

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990'da, İstanbul'da doğmuştur.Türk oyuncu ve mankendir.2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim görmüş ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.

Ayrıca, haftada 2 kez oyuncu Vahide Perçin ve yine kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Altan Gördüm'ün sanat okulu Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersi aldı.

İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Dizi 2 sezon sürmüştür. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartalları filminde de önemli bir rol oynamıştır. Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırmış ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır.

Dizi devam ederken yine aynı kanalda yayın yapan Eve Düşen Yıldırım dizisine konuk oyunculuk yapmıştır. Yine Emir Sarrafoğlu karakterini canlandırmıştır. Başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın Adını Feriha Koydum'dan ayrılması ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi 3.sezonda Adını Feriha Koydum:Emir'in Yolu adıyla sezona ekibe yeni dahil olan oyuncularla başlamıştır. Başrol Çağatay Ulusoy'un partnerlerinden biri Zeynep Çamcı olmuştur. Birkaç bölüm başarıyla devam eden dizi düşen reytingler ve gelen eleştiriler nedeniyle yine isim değiştirip sadece Emir'in Yolu adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Bu defa dizinin Adını Feriha Koydum dizisi ile bir bağlantısı kalmamış ve konu tamamen değişmiştir. Çağatay Ulusoy'un Emir'in Yolu'ndaki partneri Eve Düşen Yıldırım dizisi ile tanınan Gizem Karaca olmuştur. Bu dizide birkaç bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılmıştır.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan operasyonda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştır. Bu ünlü isimlerden bazıları Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Akgün, Cemal Hünal, Cenk Eren, Selen Seyven ve Çağatay Ulusoy 'un menajeri Selin Borankay'dır. Cenk Eren ile Cemal Hünal aynı gün serbest bırakılmıştır. 26 Ocakta ise Selen Seyven serbest bırakılmıştır. 28 Ocak 2013 te adliyeye sevk edilen 35 kişiden Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Akgün ile beraber 15 kişi serbest bırakılmıştır.

Ay Yapım'ın yaptığı, senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı ve 2013 yılının Eylül ayında Star TV'de yayınlanmış olan ünlü Amerikan dizisi The O.C'nin yerli uyarlaması Medcezir dizisinde başrol oynayarak ününü arttırmıştır. Dizide Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya eşlik etmiştir. En son Leyla Lydia Tuğutlu ile 'Delibal' adlı filmde rol almıştır.



