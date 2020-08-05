Magazin Çağatay Ulusoy, Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak

Çağatay Ulusoy, Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak

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Çağatay Ulusoy, Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak

5 yıl önce Delibal filminde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, uzun bir aradan sonra Mücadele Çıkmazı isimli filmle beyazperdede boy gösterecek. Oyuncunun yer aldığı filmin çekimleri dün başladı.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 12:16 Son Güncelleme:
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Son zamanlarda aldığı kilolarla gündeme gelen oyuncu Çağatay Ulusoy, sürpriz bir kararla Barbaros dizisinin kadrosundan ayrıldı. Oyuncu, Mücadele Çıkmazı filmiyle setlere geri döndü. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri başladı.

Filmin senaryosunu Behzat Ç. ile damga vurmuş Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ayla ve Müslüm'ün başarılı yönetmeni Can Ulkay üstleniyor.

5 yıl sonra ilk film

Hakan: Muhafız ile dünya çapında bir projede yer alarak son yıllara damgasını vuran Çağatay Ulusoy, son olarak 2015 yılında yayınlanan Delibal filmiyle beyazperdede boy göstermişti. Geçen bu arada dizilerde izlediğimiz Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden bir sinema filminde rol alacak.


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